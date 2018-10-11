На каких животных и птиц можно охотиться в Азербайджане

11 октября 2018 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовало список животных, на которых можно охотиться.

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг, на территории страны в охотничий сезон 2018-2019 годов разрешено охотиться на:

зайца - с 17 ноября 2018 года по 12 января 2019 года,

кабана - с 15 сентября по 22 декабря 2018 года,

кулика - с 15 сентября по 24 ноября 2018 года,

гуся - с 13 октября 2018 года по 1 марта 2019 года,

утку - с 13 октября 2018 года по 1 марта 2019 года,

лысуху - с 13 октября 2018 года по 1 марта 2019 года.

Запрещено охотиться:

- на территории Агдамского, Геранбойского, Дашкесанского, Гедабейского, Гейгельского, Тертерского районов и на территории других приграничных административных районов;

- в прифронтовой зоне;

- на островах Каспийского моря;

- в зеленой зоне;

- на участках ближе чем 1,5 километра к городам и курортам;

- на особо охраняемых территориях;

- в санитарно-охранных зонах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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