Азербайджанская гимнастка стала чемпионкой III юношеских Олимпийских игр

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Елизавета Лузан стала чемпионкой III юношеских Олимпийских игр, проводимых в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Согласно новому формату Олимпийских игр, азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль в соревновании смешанных команд по всем гимнастическим дисциплинам.

Таким образом, в активе команды Азербайджана два «золота» и одна «бронза».

Ранее дзюдоист Вугар Талыбов (66 кг) завоевал золотую, тхэквондист Джавад Агаев (63 кг) - бронзовую медали.

Отметим, что с 6 по 18 октября 2018 года в Буэнос-Айресе проходят III летние юношеские Олимпийские игры.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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