Азербайджанская гимнастка завоевала «серебро» на международном турнире

БАКУ /Trend/ - В чешском Брно сегодня завершился международный турнир по художественной гимнастике, говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, распространенном в понедельник.
В этом соревновании, в котором была представлена и сборная команда Азербайджана, участвовало 18 стран по программам для взрослых и юниоров.
Гимнастка сборной Азербайджана Фатима Акперова запомнилась успешными выступлениями в этом турнире.
Она пробилась во все четыре финала, а в упражнении с лентой стала второй, получив от судей 14.450 баллов, завоевав серебряную медаль по итогам юниорского старта.
Другой член азербайджанской сборной Дарья Сорокина, выступившая в программе для взрослых, заняла четвертое место за выступление с булавами.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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