Завтра начнется восстановление просевшей дороги в центре Баку - госагентство

17 октября 2018 20:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Причиной проседания дороги на улице Самеда Вургуна в Баку стали строительные работы, которые проводились с нарушением норм, а также не изучение устойчивости дороги.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, нанесенный ущерб будет возмещен строительной компанией.

"В настоящее время ведется расследование в связи с нанесенным ущербом. Уже ведутся переговоры со строительной компанией, вполне вероятно, нанесенный дороге ущерб будет полностью возмещен компанией", - добавил Наджафли.

Наджафли отметил, что уже с завтрашнего дня начнется восстановление дороги.

Ранее сотрудник строительной компании Нуран Гасанзаде сказал Trend, что опорные стены вокруг здания были сооружены правильно и вовремя.

"Главной причиной проседания дороги является просочившаяся из подземных труб вода. В настоящее время рабочие делают все возможное, чтобы устранить эту проблему", - сказал Гасанзаде.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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