Изменены правила приема в колледжи Азербайджана

24 декабря 2018 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменения в «Правила приема студентов в средние специальные учебные заведения на базе среднего образования Азербайджана», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабмин.

Согласно изменениям, прием студентов в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования осуществляется Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) на основе 300-балльной (ранее 90-балльной) шкалы.

Также за исключением категории абитуриентов, предусмотренной в п.3.5 Правил, для участия в конкурсе по приему в колледжи абитуриенты сдают приемный экзамен по азербайджанскому или русскому языку (в зависимости от языка обучения), иностранному языку и математике.

Приемный экзамен проводится в централизованном порядке ГЭЦ.

На экзамене абитуриентам предоставляется 85 заданий - 30 по азербайджанскому (русскому) языку, 30 – иностранному языку, и 25 – по математике (ранее 90 закрытых тестовых заданий).

Максимальный балл, который могут набрать абитуриенты на приемном экзамене, 300 баллов – по 100 баллов по каждому предмету.

Экзамен длится 3 часа (ранее 2 часа 15 минут).

Абитуриенты, сдающие приемный экзамен на русском языке, сдают отдельный тестовый экзамен по азербайджанскому языку (как государственный язык), отвечая на 30 заданий. Максимальный балл, который могут набрать абитуриенты, 30 баллов.

Экзамен длится 45 минут. Результат экзамена оценивается как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», и получившие оценку «удовлетворительно» допускаются к приемным экзаменам (выбор специальности) в рамках конкурса на соответствующий текущий год.

Вид заданий и порядок оценивания экзамена устанавливаются ГЭЦ с согласования с министерством образования, и ежегодно объявляются через месяц после начала учебного года.

Результаты приемного (выпускного) экзаменов остаются в силе в течение двух лет, и предоставляют право абитуриенту участвовать в конкурсе по приему студентов в текущем или следующем году. При желании абитуриент может вновь участвовать в приемном экзамене в соответствующем текущем году, и в этом случае он сам устанавливает, по результатам какого экзамена он будет участвовать в конкурсе.

ГЭЦ создает все условия для участия в приемных экзаменах лиц с инвалидностью.

Абитуриентам первой группы, имеющим инвалидность в связи со зрением, предоставляется индивидуальный контролер, и продолжительность экзамена для них продлевается на 1 час.

(Автор: Иьхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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