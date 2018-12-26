Принята стратегия развития “UNEC - 100”

26 декабря 2018 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2030 году Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) будет отмечать 100-летний юбилей.

Как передает Trend со ссылкой на университет, в связи с этим принята стратегия развития “UNEC-100”, включающая основные направления деятельности UNEC до 2030 года.

В стратегии, в которой нашли место миссия, взгляд на будущее и основные ценности UNEC, даны анализ SWOT университета и определены 7 стратегических задач и 31 стратегическая цель, реализация которых предусмотрена до 2030 года. Для осуществления целей и задач, отмеченных в документе, утверждены направления конкретной деятельности.

В результате осуществляемых мероприятий соответственно стратегии намечено превращение UNEC к 90-летию в один из 1000, а к 100-летию один из 500 лучших университетов мира.

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