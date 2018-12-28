В Азербайджане усилили контроль над оборотом сильнодействующих веществ

28 декабря 2018 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усилили контроль над оборотом сильнодействующих веществ, который коснулся вещества «трамадол гидрохлорид» (Tramadol hydrochloride), сообщает в пятницу Trend.

Соответствующие изменения в «Список сильнодействующих и ядовитых веществ» были приняты на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Ранее к препаратам трамадол гидрохлорид относились лекарственные средства с дозировкой в 100, 150 и 200 миллиграммов данного вещества.

Согласно изменениям, из списка исключаются слова «100, 150 и 200 миллиграммов и более», и к трамадолу гидрохлориду относятся все лекарственные препараты независимо от количества содержания вещества.

Напомним, что трамадол гидрохлорид включен в список наркотических веществ, оборот которых ограничен в стране. Это вещество используется как болеутоляющее при сильных, слабых, резких и хронических болях.

Изменение нацелено на устранение злоупотреблений и в целях борьбы с наркоманией, усиление контроля над оборотом сильнодействующих веществ.

Изменение было вынесено на голосование и принято.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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