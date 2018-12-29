Азербайджан планирует запуск экспресс-поездов еще в двух направлениях – Джавид Гурбанов

29 декабря 2018 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очередные экспресс-поезда, как планируется, будут курсировать в направлении Габалы и Яламы. Об этом сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, сообщает в субботу Trend.

Гурбанов отметил, что работы в этом направлении уже начались. "С учетом хода работ по графику в конце следующего года будет запущена железная дорога в Габалу. Технические возможности позволяют это реализовать. Очередным направлением будет Ялама", - сказал он.

Глава ЗАО добавил, что для строительства дороги Баку-Ялама, по которой будет ходить экспресс-поезд, уже объявлен тендер. «Ожидается, что процесс займет два года, потому что здесь сложный рельеф, и запланированы подземные и наземные переходы», - сказал он.

Что касается отправленного сегодня в первый рейс экспресс-поезда Баку-Гянджа-Баку, Гурбанов сказал, что при тестировании его скорость была выбрана 159 км/ч. «Скорость периодически меняется. Сейчас она составляет 130-135 км/ч. Технические возможности поезда позволяют увеличить скорость до 300 км/ч. Когда реализовывался проект, максимальная скорость была предусмотрена на уровне 160 км/ч. В дальнейшем скорость планируется увеличить», - сказал он.

Напомним, что сегодня в 09:00 с Бакинского железнодорожного вокзала был отправлен экспресс-поезд Баку-Гянджа-Баку.

Время пребывания экспресса в пути - 4 часа 28 минут.

Отметим, что поезд будет останавливаться на станциях Баладжары, Евлах и Гёран.

В экспрессе, состоящем из четырех вагонов, 367 сидячих мест – девять мест в первом классе, 62 - в бизнес-классе и 296 мест - в стандарт-классе.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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