Трое пострадавших при ДТП в РФ с автобусом из Азербайджана находятся в тяжелом состоянии

Три человека, в том числе двухлетний ребенок, пострадавшие в результате ДТП в Ставропольском крае России, где опрокинулся микроавтобус из Азербайджана, находятся в тяжелом состоянии. Как передает Trend, об этом ТАСС сообщил в воскресенье представитель краевого минздрава.

Ранее со ссылкой на региональный главк МЧС сообщалось, что на автодороге Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды в воскресенье опрокинулся пассажирский микроавтобус Mercedes.

"Три человека, в том числе двухлетний ребенок, в тяжелом состоянии. Они госпитализированы в краевую больницу в Будённовске. Еще десять человек с легкими травмами госпитализированы в ЦРБ Левокумского района. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.

По данным краевого ГИБДД, по предварительной версии, водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в правый кювет по ходу движения автомобиля. Все пострадавшие - жители Баку.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

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