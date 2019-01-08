Саттар Мехбалыев: Руководители некоторых предприятий в Азербайджане пытаются препятствовать созданию профсоюзов

БАКУ /Trend/ - Работодатель сам должен быть заинтересован в создании профсоюзной организации, сказал во вторник в интервью Trend председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, вице-президент Международной конфедерации профсоюзов, депутат Милли Меджлиса (парламента) Саттар Мехбалыев.

Мехбалыев отметил, что в 2018 году число азербайджанских профсоюзов увеличилось, во многих сферах были созданы профсоюзные организации. «Конфедерация старается создать профсоюзные организации там, где их не было, а также на новых рабочих местах», - сказал он.

Он отметил, что самая большая проблема с созданием профсоюзных организаций наблюдается в строительной сфере. «К примеру, компания строит здание, по завершении строительства рабочих распускают, и, естественно, распадается и профсоюзная организация. Через какое-то время эта же компания вновь приступает к строительству, и Конфедерация вновь проводит переговоры, стараясь создать профсоюз. То есть в сферах с непостоянными рабочими местами возникают проблемы с созданием профсоюзных организаций», - сказал Мехбалыев.

По его словам, Конфедерация старается создать профсоюзы во всех компаниях. «Мы знакомим их с преимуществами работы профсоюзов, в ряде случаев новые предприятия и организации сами обращаются в Конфедерацию в связи с созданием профсоюза. В целом же компания или предприятие, желающие осуществлять долгосрочную деятельность, должны быть заинтересованы в создании профсоюзной организации. Как правило, профсоюзная организация находится в постоянном контакте с коллективом, видит и интересуется его проблемами, информирует руководство о выявленных недостатках и предпринимаются своевременные меры для устранения этих проблем», - сказал Мехбалыев.

По его словам, руководители некоторых предприятий пытаются препятствовать созданию профсоюзов, опасаясь, что работники могут выступить с какими-то требованиями. «Хотелось бы обратиться к ним и спросить - кто будет это делать, если своевременно выдается зарплата и руководство чутко относится и решает проблемы людей?» - сказал Мехбалыев.

Он также отметил, что в ряде случаев граждане напрямую направляют свои заявления, жалобы и обращения в Конфедерацию профсоюзов Азербайджана. «Мы рассматриваем их, и перенаправляем территориальным профсоюзным организациям, продолжая держать вопрос под контролем. Однако граждане хотят получить ответ на свой запрос именно от Конфедерации. В течение года в Конфедерацию профсоюзов Азербайджана поступают десятки тысяч обращений, есть обращения, которые мы решаем непосредственно на месте, остальные перенаправляются территориальным профсоюзным организациям. Конфедерация физически не может ответить на все обращения. Территориальные профсоюзы и их первичные организации, которых более десяти тысяч, отвечают на все обращения граждан, и стараются решить их проблемы», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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