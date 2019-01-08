В Азербайджане будет один билет на все средства общественного транспорта (Эксклюзив)

8 января 2019 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пассажиры смогут пользоваться одним билетом на всех средствах общественного транспорта, сообщила во вторник Trend глава пресс-службы Госслужбы автотранспорта министерства транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

По ее словам, эта система является новым механизмом и предусматривает несколько этапов.

«Работа, которая будет проведена на первом этапе, связана с системой онлайн-билетов. В настоящее время приобрести онлайн-билет в Бакинском автовокзальном комплексе возможно только в одном направлении. После запуска системы единого билета билет можно приобрести в двух направлениях (туда - обратно), в том числе в онлайн-системе пассажиры из регионов могут приобрести билет в Баку», - сказала Аллахъярова.

По ее словам, кроме того, на автовокзале будут созданы единые диспетчерские центры.

«Сейчас Госслужба автотранспорта может контролировать продажу билетов, но нередки случаи, когда владельцы автобусов покупают много билетов и искусственно завышают на них цены. Во избежание этих случаев и будут созданы единые диспетчерские центры»,- сказала Аллахъярова.

Пресс-секретарь подчеркнула, что система единого билета объединит внутригородские и междугородние пассажироперевозки.

«То есть, те, кто будет выезжать из Баку или приезжать из районов, смогут использовать единый билет. Иными словами, единый билет пассажиры могут использовать во всех средствах общественного транспорта», - сказала Аллахъярова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане в эксплуатацию вводятся новые автовокзалы
Общество 20 декабря 2018 10:34
Азербайджан и Турция подписали протокол по международным автоперевозкам (ФОТО)
Экономика 15 декабря 2018 10:34
Снижен проезд в автобусах Баку-Сумгайыт
Общество 16 августа 2018 15:36
В Баку ограничат движение на ряде центральных улиц
Бизнес 5 августа 2016 12:33
В бакинских такси будут единые цены
Общество 28 июля 2016 18:56
В Баку запретят работу автобусов без кондиционеров
Общество 25 июля 2016 12:14
Лента новостей
«Азеришыг» предупредил о перебоях в электроснабжении в двух поселках
Общество 17:50
Оператор автодорог Казахстана объявляет тендер на ремонт дороги
Тендеры 17:46
Завтра высота волны на Каспии будет достигать 2-4 и даже 6-8 метров - агентство (ФОТО)
Общество 17:45
Узбекистан улучшил свои позиции в Индексе паспортов от Henley & Partners
Бизнес 17:41
Технопарк Белоруссии и Китая получил статус территориальной ОЭЗ
Китай 17:40
Трамп заявил, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо"
США 17:37
В Азербайджане объявлен график собеседования в конкурсе на вакансии в госорганах
Общество 17:37
Впервые в истории в парламент Израиля баллотируется глухая женщина
Израиль 17:34
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 250 млн манатов
Финансы 17:31