В Азербайджане будет один билет на все средства общественного транспорта (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пассажиры смогут пользоваться одним билетом на всех средствах общественного транспорта, сообщила во вторник Trend глава пресс-службы Госслужбы автотранспорта министерства транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

По ее словам, эта система является новым механизмом и предусматривает несколько этапов.

«Работа, которая будет проведена на первом этапе, связана с системой онлайн-билетов. В настоящее время приобрести онлайн-билет в Бакинском автовокзальном комплексе возможно только в одном направлении. После запуска системы единого билета билет можно приобрести в двух направлениях (туда - обратно), в том числе в онлайн-системе пассажиры из регионов могут приобрести билет в Баку», - сказала Аллахъярова.

По ее словам, кроме того, на автовокзале будут созданы единые диспетчерские центры.

«Сейчас Госслужба автотранспорта может контролировать продажу билетов, но нередки случаи, когда владельцы автобусов покупают много билетов и искусственно завышают на них цены. Во избежание этих случаев и будут созданы единые диспетчерские центры»,- сказала Аллахъярова.

Пресс-секретарь подчеркнула, что система единого билета объединит внутригородские и междугородние пассажироперевозки.

«То есть, те, кто будет выезжать из Баку или приезжать из районов, смогут использовать единый билет. Иными словами, единый билет пассажиры могут использовать во всех средствах общественного транспорта», - сказала Аллахъярова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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