В Азербайджане усилен контроль над автодорогами в северной части страны

10 января 2019 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи со снежной погодой в северном регионе страны, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана усилило контроль над автомагистралями на этих территориях.

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы Госагентства Анар Наджафли.

По словам главы пресс-службы, были очищены от снега и льда участки дороги на трассе Губа-Хыналыг.

«Несмотря на то, что в Баку нет снега, в горных и предгорных территориях Азербайджана уже месяц как наблюдается снежная и морозная погода. С этой целью автомобильные дороги в этих регионах находятся под постоянным контролем. В связи с морозной погодой некоторые участки дорог покрываются льдом», - сказал Наджафли.

По словам главы пресс-службы, такие участки дороги очищаются от снега и льда, посыпаются песком и солью, а также щебнем.

Наджафли отметил, что на данный момент обеспечено движение на автодорогах по всей территории Азербайджана, в частности в направлении северного региона страны.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
«Азерсу» завершает мониторинг просевшей дороги в одном из бакинских проспектов
Общество 8 января 18:41
В Баку строятся новые линии ливневой канализации (ФОТО)
Общество 24 декабря 2018 17:00
Завершилась реконструкция проспекта Бабека в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 14 декабря 2018 16:00
В Баку близится к завершению строительство новой автодороги
Общество 11 декабря 2018 16:32
В Азербайджане подготовлен план мероприятий против гололедицы (ФОТО)
Общество 3 декабря 2018 16:10
В Баку завершилась реконструкция автодороги Мехдиабад-Пиршагы (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 30 ноября 2018 17:45
Лента новостей
Грузинский TBC Bank планирует выйти на узбекский рынок
Финансы 14:56
Министры нефти Ирана и Ирака сделали акцент на расширении сотрудничества
Экономика 14:33
В Азербайджане задержаны лица, пытавшиеся продать 1 млн фальшивых рублей (ФОТО)
Происшествия 14:32
СМИ: Южная Корея возобновит импорт нефти из Ирана
Экономика 14:27
В Баку сохранится холодная ветреная погода
Общество 14:21
Грузоперевозки по маршруту "Викинг" сократились
Бизнес 14:20
Лайчак: ОБСЕ будет использовать возможности, созданные положительными импульсами в процессе карабахского урегулирования
Нагорно-карабахский конфликт 14:20
В Турции начинается второй этап строительства «Чанаккале 1915» - министерство
Бизнес 14:08
Ветслужба Азербайджана дезинфицирует прибывающие товарные составы (ФОТО)
Бизнес 14:01