В Азербайджане усилен контроль над автодорогами в северной части страны

БАКУ /Trend/ - В связи со снежной погодой в северном регионе страны, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана усилило контроль над автомагистралями на этих территориях.

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы Госагентства Анар Наджафли.

По словам главы пресс-службы, были очищены от снега и льда участки дороги на трассе Губа-Хыналыг.

«Несмотря на то, что в Баку нет снега, в горных и предгорных территориях Азербайджана уже месяц как наблюдается снежная и морозная погода. С этой целью автомобильные дороги в этих регионах находятся под постоянным контролем. В связи с морозной погодой некоторые участки дорог покрываются льдом», - сказал Наджафли.

По словам главы пресс-службы, такие участки дороги очищаются от снега и льда, посыпаются песком и солью, а также щебнем.

Наджафли отметил, что на данный момент обеспечено движение на автодорогах по всей территории Азербайджана, в частности в направлении северного региона страны.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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