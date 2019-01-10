Более 90 семей переселены в построенные в Джоджуг Марджанлы дома - Исполнительная власть

БАКУ /Trend/ - Более 90 семей переселены в дома, построенные на втором этапе работ в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend глава Исполнительной власти района Кямал Гасанов.

По его словам, процесс переселения семей продолжается и в ближайшее время завершится.

Глава исполнительной власти подчеркнул, что все социальные объекты в селе, в том числе почта, учреждения здравоохранения, образования, предоставляют населению услуги.

Гасанов также отметил, что в рамках проекта, совместно реализуемого министерством экономики и посольством Турции в Азербайджане, в селе были созданы тепличные и пчеловодческие хозяйства.

По его словам, в Джоджуг Марджанлы строится предприятие по производству сувенирной продукции, которое планируется ввести в эксплуатацию в марте.

Отметим, что в декабре прошлого года в Джоджуг Марджанлы был введен в эксплуатацию парк отдыха.

Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 15 июня 2017 года, на первом этапе ремонтно-восстановительных работ в селе построены 50 частных жилых домов, общеобразовательная школа на 96 мест, мечеть, электрическая подстанция, гидрометеорологическая подстанция, проведены линии газоснабжения, электроснабжения, линии питьевой воды, построена автомобильная дорога протяженностью девять километров. На втором этапе в Джоджуг Марджанлы построены 100 домов и другие социальные объекты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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