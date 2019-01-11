ВОЗ: Наличие вируса гриппа в Азербайджане - неизбежность

11 января 2019 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Все страны в равной степени сталкиваются с риском заражения вирусом гриппа, сказала в пятницу Trend глава азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи.

По словам главы представительства, A(H1N1) - один из вирусов, способствующих гриппу.

Харманджи отметила, что предотвратить распространение вируса невозможно. Различные методы, примененные во время прежних пандемий (закрытие границ, ограничение торговли, меры по измерению температуры людей на пограничных контрольно-пропускных пунктах и иные меры) оказались неэффективными. «Все страны в равной степени находятся под риском. В текущем году вирус гриппа, как и в прежние годы встречается в Азербайджане. Просто в определенные годы больных может быть больше. Наилучший путь защиты от гриппа - установление групп риска», - отметила главы представительства.

Как отметила Харманджи, к группам риска, установленным ВОЗ, относятся беременные женщины, дети младше пяти лет, лица старше 65 лет, а также больные хроническими заболеваниями (HİV/AIDS, астма, сердечники, диабетики, больные легочными заболеваниями). К высокой группе риска также относятся работники здравоохранения.

Глава представительства подчеркнула, что эпидемию гриппа могут предотвратить индивидуальные меры защиты. «Необходимо тщательно мыть руки, прикрывать рот платком при кашле и чихании. Старайтесь не контактировать с людьми, у которых наблюдаются такие симптомы как температура, головная и мышечная боль, чрезмерная усталость и боль горла», - отметила Харманджи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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