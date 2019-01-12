В Азербайджане будут созданы единые центры по ДТП

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут созданы единые центры по дорожно-транспортным происшествиям (ДТП), и координирующие структуры, осуществляющие общую спасательную работу в связи с ДТП, сообщает в субботу Trend.

Это отражено в Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджане в 2019-2023 годах».

Госпрограмма также предусматривает усиление координации между надлежащими структурами, осуществляющими спасение и меры по скорой и неотложной медицинской помощи во время ДТП, совершенствование системы регистрации ДТП и работы по оказанию первой медицинской помощи, а также совершенствование работы по установлению мест, где постоянно происходят аварии, устранению причин ДТП.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре прошлого года подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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