В Азербайджане может подорожать стоимость хаджа

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане начнется прием документов у желающих совершить хадж, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).

Как сообщили в управлении, сейчас проводится работа по согласованию квоты и стоимости хаджа. В этом году хадж может обойтись на 100 долларов дороже, чем в прошлом году. Подорожание связано с повышением цен в отелях Саудовской Аравии.

В ближайшие дни после решения вопросов о стоимости и квоте начнется прием документов для совершения хаджа.

Напомним, что в прошлом году были приняты документы у 1440 азербайджанских паломников, из которых около 30 совершили хадж повторно.

В прошлом году хадж стоил 4150 долларов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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