В Азербайджане еще две структуры будет присваивать научную степень

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в НИИ животноводства по министерству сельского хозяйства и в Институте теологии по Государственному комитету по работе с религиозными структурами можно будет получить научную степень доктора философии, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Отметим, что согласно этому решению будут внесены изменения, в список вузов, научных учреждений и организаций, в которых есть докторантуры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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