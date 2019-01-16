В Азербайджане еще две структуры будет присваивать научную степень

16 января 2019 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в НИИ животноводства по министерству сельского хозяйства и в Институте теологии по Государственному комитету по работе с религиозными структурами можно будет получить научную степень доктора философии, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Отметим, что согласно этому решению будут внесены изменения, в список вузов, научных учреждений и организаций, в которых есть докторантуры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане 40% внебюджетных поступлений вузов будут направлены на соцзащиту учителей
Общество 11:26
Изменен состав Координационной группы Агентства развития МСБ Азербайджана
Политика 9 января 11:10
В Азербайджане утвержден Порядок подготовки секторальных стратегических планов бюджетных организаций
Общество 4 января 11:38
Под председательством премьер-министра Азербайджана прошло очередное заседание Кабмина (ФОТО)
Политика 27 декабря 2018 17:33
Утверждены новые правила приема в вузы Азербайджана
Общество 24 декабря 2018 17:09
Изменены правила приема в колледжи Азербайджана
Общество 24 декабря 2018 11:30
Лента новостей
В 2018 году ВВП в Кыргызстане увеличился на 3,5%
Кыргызстан 11:49
Казахстан повысил экспортные цены на товары местного производства
Финансы 11:48
Минэнерго США огласило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2019-2020 годы
Энергетика 11:35
ВОЗ: В Азербайджане необходимо повысить цены на табачную продукцию
Общество 11:32
Национальная валюта Казахстана подешевела к доллару
Финансы 11:29
В Азербайджане 40% внебюджетных поступлений вузов будут направлены на соцзащиту учителей
Общество 11:26
Министр экономики Германии сообщил, что Берлин предпринял меры на случай "жесткого" Brexit
Европа 11:19
С мая Buta Airways открывает прямые рейсы в Астрахань
Бизнес 11:16
Экспертная группа НАТО находится в Баку
Политика 11:15