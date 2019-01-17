В Азербайджане подготовлен законопроект о сохранении и развитии мугама

17 января 2019 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен законопроект о сохранении и развитии мугама.

Об этом на заседании парламентского комитета по культуре сказал глава комитета Рафаэль Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, законопроект прошел все обсуждения.

«Настало время рассмотреть его на пленарной сессии. В последние годы в Азербайджане уделяется очень большое внимание искусству мугама", - сказал глава комитета.

Гусейнов также отметил, что необходим отдельный законопроект и по ашугскому искусству, добавив, что идет работа по подготовке законопроекта «Сохранение и развитие ашугского искусства».

Напомним, что мугам - один из основных жанров азербайджанской традиционной музыки.

В 2008 году ЮНЕСКО объявило мугам одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.

Искусство азербайджанских ашугов было включено в 2009 году в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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