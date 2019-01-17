БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен законопроект о сохранении и развитии мугама.
Об этом на заседании парламентского комитета по культуре сказал глава комитета Рафаэль Гусейнов, сообщает в четверг Trend.
По его словам, законопроект прошел все обсуждения.
«Настало время рассмотреть его на пленарной сессии. В последние годы в Азербайджане уделяется очень большое внимание искусству мугама", - сказал глава комитета.
Гусейнов также отметил, что необходим отдельный законопроект и по ашугскому искусству, добавив, что идет работа по подготовке законопроекта «Сохранение и развитие ашугского искусства».
Напомним, что мугам - один из основных жанров азербайджанской традиционной музыки.
В 2008 году ЮНЕСКО объявило мугам одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.
Искусство азербайджанских ашугов было включено в 2009 году в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)
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