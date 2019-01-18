В Азербайджане стоматологические кабинеты открывают не только врачи - депутат

18 января 2019 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно недавно обнародованного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), стоматологические услуги стоят на первом месте по распространению вируса ВИЧ и гепатита С.

Об этом на заседании парламентского комитета по здравоохранению сказала член комитета Малахат Ибрагимгызы, сообщает в пятницу Trend.

По словам депутата, в Азербайджане, как и в других странах мира, стало проще открывать стоматологические кабинеты. «Подобная свобода привела к тому, что в Азербайджане любой, будь то врач или лицо, который занимается бизнесом, не являясь врачом, открывает стоматологический кабинет, и, привлекая специалистов, получает лицензию. Если начать проводить мониторинги, то станет ясно, что оказываемые стоматологические услуги не соответствуют международным стандартам. Поэтому было бы хорошо провести в парламенте слушания на эту тему», - сказала Ибрагимгызы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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