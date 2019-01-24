В Азербайджане с февраля начинается прием документов по переводу студентов

24 января 2019 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С первого февраля в Азербайджане начнется электронный прием документов по переводу студентов из местных и зарубежных вузов или переходу с одной специальности на другую, а также по переводу студентов средних специальных учебных заведений страны и обучающихся на ступени магистратуры, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.

Прием документов на портале transfer.edu.az продолжится до 7 февраля.

Более детальную информацию о переводе студентов можно получить по ссылке https://transfer.edu.az/az/faq

Напомним, что перевод студентов из одного вуза в другой или изменение специальности осуществляются по согласованию с министерством образования во время зимних или летних каникул.

Баллы, набранные студентом на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, должны быть не меньше минимального проходного балла по соответствующей специальности высшего учебного заведения на год приема студента в вуз. Специальности, по которым студенты приняты и на которые хотят перевестись, должны входить в группу специальностей, определенную Государственным экзаменационным центром.

Не допускается перевод студентов из неаккредитованных высших учебных заведений зарубежных стран и получающих заочное образование в других странах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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