Минздрав Азербайджана в прошлом году проверил свыше 20 аптек

26 января 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отдел по работе с фармацевтическими субъектами Центра аналитической экспертизы минздрава Азербайджана в минувшем году провел проверку в 21 аптеке, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Центр.

Проверки были проведены по письмам, поступившим от физических, юридических лиц и государственных органов.

Только во второй половине прошлого года проверки прошли в семи аптеках.

В проверках, проведенных в некоторых фармацевтических учреждениях, в качестве специалистов участвовали сотрудники Службы государственной безопасности, Главного управления по борьбе с организованной преступностью при генеральном прокуроре, Генеральной прокуратуры и Агентства пищевой безопасности.

(Автор: Ильхама Алиева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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