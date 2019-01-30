В Азербайджане будет упрощена процедура первоначальной постановки граждан на воинский учет

30 января 2019 20:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет упрощена процедура предоставления документов для первоначальной постановки граждан на воинский учет.

В связи с этим предусматривается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", сообщает в среду Trend.

Согласно действующему закону, в январе-марте каждого года граждане Азербайджана мужского пола, которым к этому времени исполнилось 15 лет, должны встать на первоначальный воинский учет в соответствующем органе исполнительной власти по месту жительства или месту пребывания.

В этом случае они должны представить копию свидетельства о рождении. Но данные свидетельства о рождении размещены в электронной информационной системе министерства юстиции. Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу интегрирована в эту систему.

Согласно предлагаемым изменениям, если данные свидетельства о рождении можно будет получить в электронной информационной системе, то этот документ не будет требоваться.

Данный вопрос внесен в повестку дня заседания Милли Меджлиса (парламента) 1 февраля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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