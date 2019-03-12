Строительная готовность моста между Азербайджаном и Россией составляет 60%

Строительная готовность моста между Азербайджаном и Россией составляет около 60 процентов, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

В частности, специалисты уже обустроили все опоры переправы, а также регуляционные сооружения на территории Азербайджана. Кроме того, проводятся работы по устройству арматурных каркасов на двух пролетных строениях и регуляционных сооружениях на российской территории. Ввод в строй и сдача объекта планируются к осени 2019 года.

Необходимость строительства нового моста обусловлена тем, что он позволит в последующем добиться беспрепятственного и круглогодичного транспортного сообщения между странами, а также существенно увеличит пропускаемость и транспортный поток.

По завершении строительных работ автомобилисты смогут проехать по двум полосам. Помимо этого, предусмотрена возможность выделения третьей полосы, движение по которой будет в случае необходимости организовано в реверсивном порядке. Длина моста, включая автомобильные подходы, составит порядка 800 метров. Технические характеристики моста будут соответствовать всем требованиям к допустимым нагрузкам на мостовые сооружения в обеих странах. Мостовой переход будет иметь правобережный и левобережный подходы общей протяженностью 487,54 метра, при этом длина подхода к мосту со стороны Российской Федерации составит 378,717 метра. Проект строительства предусматривает обустройство тротуаров: с левой стороны шириной в 3,75 метра, с правой стороны – в качестве служебного тротуара шириной в 0,75 метра.

Со стороны России подрядные организации уже приступили к строительству автомобильного подхода к мосту общей длиной чуть менее 380 метров. Для обеспечения безопасности движения на участке дороги будет организовано искусственное электроосвещение, а также построен надземный пешеходный переход. Общая длина перехода, с учетом лестничных сходов, составит около 80 метров. Кроме того, для удобства маломобильной категории граждан обустроят лифты.

Решение о возведении моста через Самур было принято в соответствии с Соглашением между Правительствами двух соседних государств, подписанным 13 сентября 2013 года. Старт работам дали осенью 2017 года. Финансирование объекта ведется в равных долях со стороны России и Азербайджана. При этом заказчиком работы выступает Азербайджан, но Россия компенсирует половину затрат. Общая стоимость строительства составляет почти 1,3 миллиарда рублей.

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