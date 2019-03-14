На т.н. территории «Советская» в Баку скупается 2010 жилых и нежилых объектов

14 марта 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На территории, так называемой «Советская» в Ясамальском районе Баку, осуществляется скупка 2010 жилых и нежилых объектов, в том числе – 1130 объектов по улицам Набат Ашурбековой, Сулеймана Тагизаде, Абдуллы Шаига и Чингиза Мустафааева и 880 объектов на территории между улицами Исмаилбека Гутгашенлы, Башира Сафароглу и Чингиза Мустафаева.

Об этом говорится в информации Кабинета министров, сообщает в четверг Trend.

В сообщении говорится, что по заключению независимых экспертов, с учетом дополнительных строений, за каждый квадратный метр основной и вспомогательной площади квартиры окончательно предлагается 1500 манатов. За один квадратный метр других площадей, в зависимости от уровня их конструкции и ремонта, предлагается от 300 до 1200 манатов.

Скупка недвижимости осуществляется в соответствии с законом «О приобретении территорий для государственных нужд», и ее целью является прокладка коммуникационных линий государственного значения согласно Генплану города Баку.

Отметим, что владельцам аварийных и подлежащих сносу домов на так называемой территории «Советская» сумму компенсации было предложено довести до двух тысяч манатов за каждый квадратный метр, либо вместо денежной компенсации предоставить владельцам недвижимости готовую квартиру в новом здании.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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