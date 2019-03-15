Агентство пищевой безопасности Азербайджана проводит фитосанитарные проверки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности доводит до внимания владельцев аграрных хозяйств, что подпитывая почву удобрениями, и, занимаясь уходом за растениями, они не должны загрязнять почву, воздух и воду, и не наносить вред здоровью людей и животных, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Поэтому Агентство расширило просветительские меры среди владельцев хозяйств. В настоящее время осуществляются фитосанитарные наблюдения за продукцией, выращиваемой в теплицах и на открытых участках во всех регионах республики, а также хранящейся на складах продукции. Фермерам даются рекомендации о правильном уходе и мерах борьбы с сельскохозяйственными вредителями.

В целях поддержки владельцев хозяйств с почвы и продукции берутся пробы, которые передаются в лаборатории для осуществления бесплатных анализов.

Отметим, что для получения большого урожая владельцы хозяйств используют необходимые средства для подпитки почвы, развития растений и защиты от вредителей, в частности, агрохимические средства и средства защиты растений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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