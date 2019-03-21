В автовокзалах Азербайджана продлено время усиленного режима работы

21 марта 2019 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В автовокзалах Азербайджана в связи с праздником Новруз время усиленного режима работы продлено до 30 марта, сказала в четверг глава пресс-службы Госслужбы автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова, сообщает Trend.

"С 19 марта по настоящее время с 62 автовокзалов и автовокзальных комплексов были перевезены 54542 пассажира. Из-за большого количества путешествующих из столицы в наши регионы и за границу наибольшая плотность пассажиров наблюдалась на Бакинском международном автовокзале. Количество перевезенных пассажиров из столицы на данный момент составляет 38542 человека. Среди автовокзалов регионов наибольшая плотность наблюдается в Гяндже, Мингячевире, Ширване. Мы, как Госслужба автотранспорта просим наших пассажиров в случае столкновения с искусственным повышением цен обращаться по номеру 5626758", - сказала она.

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