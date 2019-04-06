В Азербайджане повысился уровень воды в реках

БАКУ /Trend/ - В реках Азербайджана изменился уровень воды.

Уровень воды в реках Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа составил 70-80 процентов десятидневной нормы, рек Малого Кавказа – 40-100, Лянкяран-Астаринского региона – 80-120 процентов нормы, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Что касается транзитных рек, то пятого апреля в пункте Гырагкесемен (на реке Кура) было отмечено повышение уровня воды на четыре сантиметра. Расход воды составил 195 кубометров в секунду - 42 процента десятидневной нормы. В 2018 году этот показатель составлял 483 кубометра в секунду, что эквивалентно 103 процентам десятидневной нормы.

В пункте Эйричай на реке Ганых отмечено понижение уровня воды на восемь сантиметров. Расход воды - 92 кубометров в секунду, что составляет 67 процентов от десятидневной нормы. В 2018 году - 159 кубометров в секунду - 115 процентов десятидневной нормы.

По состоянию на пятого апреля, в пунктах нижнего течения Куры преимущественно наблюдалось повышение уровня воды. В субботу уровень воды составил в Сурре 406 сантиметров, Ширване – 185, Сальяне - 207, Банке – 188. В пункте Новрузлу на реке Араз – уровень воды -125 сантиметров по состоянию на субботу.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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