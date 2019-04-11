В результате горного обвала в Азербайджане перекрыта автотрасса

БАКУ /Trend/ - На 36-м километре дороги Губа-Хыналыг произошел обвал горной породы, в результате чего проезжая часть оказалась заваленной крупными обломками камней.

Незамедлительно, на место оползня выехали сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог, была привлечена специальная техника, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Однако, по причине продолжения процесса обвала на склоне горы, доступ к месту происшествия был перекрыт.

Работы по расчистке дорожного полотна начнутся сразу после остановки оползневого процесса.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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