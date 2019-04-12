Минобразования и Генпрокуратура Азербайджана распространили заявление в связи со смертью ученицы школы №162 (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В связи с попыткой самоубийства ученицы восьмого класса средней школы №162 города Баку Элины Гаджиевой, 2004 года рождения, выбросившейся с третьего этажа школы, возбуждено уголовное дело по статье 125 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджана.

Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении министерства образования и Генеральной прокуратуры, сообщает Trend.

«Продолжение предварительного расследования поручено следственной группе, созданной в Бакинской городской прокуратуре. Были допрошены руководство школы и класса, где училась Э.Гаджиева, а также другие установленные свидетели, назначены различные виды экспертизы», - говорится в заявлении.

В настоящее время для выяснения таких важных обстоятельств дела, как причины и сроки гибели Элины Гаджиевой, время вызова и прибытия бригады скорой помощи,качество оказанной ей медицинской помощи на месте и в больнице, соответствие проведенного обследования и лечения ее диагнозу, причинно-следственная связь между ее смертью и поздней доставкой в больницу, и других важных деталей и обстоятельств назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

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