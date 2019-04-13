Впервые в истории бакинского метро поезд будет водить женщина

13 апреля 2019 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Впервые в истории бакинского метрополитена электропоезд будет водить женщина-машинист, сообщает в субботу Trend.

Для приема на эту должность обратились десять претенденток, но была выбрана лишь одна - Гюнай Габибли. В ходе тренингов она показала наиболее высокий результат.

До этого Габибли работала дежурной на станции метро. После успешного прохождения отборочных туров она ушла с этой должности, выбрав профессию машиниста.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В бакинском метро обновляется вентиляционная система
Общество 11:40
В бакинском метро могут запустить дополнительные составы в дни праздника Новруз
Общество 18 марта 19:56
В бакинском метро вновь появятся ретро-вагоны
Общество 14 марта 21:40
Бакинское метро в праздничные дни будет работать в усиленном режиме
Общество 14 марта 14:32
Завершен ремонт на одной из станций бакинского метро
Общество 22 февраля 23:19
Останавливается на ремонт эскалатор на бакинской станции метро
Общество 7 февраля 16:46
Лента новостей
Узбекское нефтегазовое предприятие объявляет тендер на поставку ресиверов
Тендеры 12:58
90-летие Розы Джалиловой торжественно отметят в Баку
Культура 12:56
Фигурантку дела о смерти брата Ким Чен Ына выпустят из тюрьмы в Малайзии
В мире 12:55
Казахстанская валюта продолжает укрепляться по отношению к доллару
Финансы 12:53
Правительство Афганистана осудило "весеннее наступление" талибов
В мире 12:51
Итоги опроса Opinion Way - отражение результатов реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым
Политика 12:47
Участники "Евровидения 2019" от Азербайджана и Италии подружились (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 12:42
В Азербайджане помогут увеличить молодежную занятость в сфере туризма
Туризм 12:37
В 43-й сессии Комитета ЮНЕСКО в Баку примут участие свыше 3 тыс. зарубежных представителей - министр
Общество 12:26