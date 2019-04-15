Азербайджанские гимнастки выступили на Кубке мира в Болгарии

БАКУ /Trend/ - В столице Болгарии - Софии прошел Кубок мира по художественной гимнастике, в котором выступили в программе среди взрослых гимнасток члены азербайджанской сборной Елизавета Лузан и Дарья Сорокина, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Гимнастки выступили с каждым из четырех предметов. В многоборье Сорокина завершила соревнования с 59.150 балла, заняв 45-е место, а Лузан с 56.100 балла заняла 51 место.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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