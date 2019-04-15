Азербайджанские гимнастки выступили на Кубке мира в Болгарии

15 апреля 2019 09:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Болгарии - Софии прошел Кубок мира по художественной гимнастике, в котором выступили в программе среди взрослых гимнасток члены азербайджанской сборной Елизавета Лузан и Дарья Сорокина, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Гимнастки выступили с каждым из четырех предметов. В многоборье Сорокина завершила соревнования с 59.150 балла, заняв 45-е место, а Лузан с 56.100 балла заняла 51 место.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Болгария сможет получать газ из EastMed через IGB
Энергетика 12 апреля 11:27
Греция и Болгария договорились о новом графике по проекту транзита азербайджанского газа
Энергетика 10 апреля 07:17
Достигнута договоренность о работе над обновленным графиком проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию
Энергетика 9 апреля 10:54
Азербайджанские гимнасты завоевали два золота на чемпионате в Словакии (ФОТО)
Общество 8 апреля 14:41
Оглашен ход реализации проекта по поставкам азербайджанского газа в Болгарию
Энергетика 7 апреля 08:02
В Бухаресте напомнили о необходимых усилиях для своевременного завершения реализации ТАР
Энергетика 3 апреля 12:29
Лента новостей
Президент Южной Кореи заявил о подготовке к переговорам с лидером КНДР
В мире 10:50
В Туркменистане разработана программа социально-экономического развития до 2025 г.
Бизнес 10:40
Рейтинг самых богатых семей в "Игре престолов"
Интересное 10:36
Без TAP Италия на 50% зависит от импорта газа через Германию - управляющий директор
Энергетика 10:36
S&P подтвердило рейтинг Германии на уровне "ААА" со стабильным прогнозом
Финансы 10:29
Национальный авиаперевозчик Азербайджана презентовал в Эр-Рияде новые направления в Саудовскую Аравию (ФОТО)
Бизнес 10:22
На юге Пакистана из-за пыльной бури погиб человек
В мире 10:18
Хакеры взломали аккаунт партии премьера Швеции в Twitter
В мире 10:15
Али Гасанов: Создание на оккупированных территориях Азербайджана террористических групп и отправка их в зоны конфликта создает угрозу для всего мира
Политика 10:11