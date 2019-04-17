В Баку доставлены более 1500 новых контейнеров для бытовых отходов

17 апреля 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку доставлены 1540 контейнеров для вторичной переработки твердых и смешанных отходов, совместно произведенных германской и российской компаниями.

Об этом сказал глава пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, сообщает в среду Trend.

По его словам, первоначально по районам розданы 1200 контейнеров. «Контейнеры уже переданы ИВ Наримановского, Насиминского, Сабаильского и Ясамальского районов, а на втором этапе ими будут обеспечены еще три района. В ближайшие дни в Баку будут доставлены еще 110 контейнеров, а до конца месяца в Германии дополнительно будут закуплены 125 контейнеров», - сказал Керимов.

Он добавил, что по необходимости количество закупаемых контейнеров будет увеличено.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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