В Азербайджане более 1600 больных гемофилией

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане зарегистрированы 1633 больных гемофилией, 80 процентов которых - это люди в возрасте старше 15 лет, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство здравоохранения.

Согласно сообщению, в 2005-м году в Азербайджане было зарегистрировано 980 больных гемофилией, в 2009-м - 360. В 2017-м году 271 больной прошел стационарное лечение.

В 2012-м - 31 2013-м - 36, 2014-м - 37, 2015-м - 28, 2016-м - 27, 2017-м - 30 больных перенесли серьезную хирургические операцию.

Гемофилия является наследственным заболеванием, связанным с нарушением процесса свертывания крови, которое появляется в результате изменения одного гена в хромосоме X. Признаки заболевания проявляются,практически, в раннем детстве, зачастую, уже в первые 4-5 дней с момента рождения ребенка. При гемофилии резко возрастает вероятность смерти пациента от кровоизлияния в мозг и другие жизненно важные органы, от незначительной травмы или при хирургическом вмешательстве. По некоторым данным в мире до 400 тысяч человек больны этой страшной болезнью .

По инициативе Всемирной организации здравоохранения и Всемирной федерации гемофилии, 17 апреля отмечается как Всемирный день гемофилии, в связи с датой рождения основателя Федерации Френка Шнайбеля. Целью учреждения этого памятного дня является привлечение общественного внимания и, в первую очередь, мировых политиков и работников здравоохранения ко все еще неразрешенной проблеме сотен тысяч людей на планете.

Гемофилия неизлечима, однако инъекции недостающего фактора свертываемости крови, позволяют успешно контролировать ход ее развития. При надлежащем регулярном медикаментозном лечении, больные могут работать и учиться, вести нормальный образ жизни, в иных случаях, пациенты, часто в раннем детстве становятся инвалидами.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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