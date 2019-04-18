В Баку закроется вход на территорию бульвара

БАКУ /Trend/ - В связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет 26-28 апреля в Баку, с 24 апреля закроется вход на территорию Бакинского приморского бульвара.
Об этом на сегодняшнем мероприятии сказала Trend завотделом маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.
Она отметила, что с 25 апреля на территорию бульвара смогут проходить только лица, имеющие билеты на Формулу 1.
По ее словам, с 25 апреля на бульваре начнутся развлекательные программы.
«Вход на территорию бульвара откроется 29 апреля», - отметила Арпадараи.
Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет в Баку пройдет 26-28 апреля этого года.
Последняя гонка Гран-при Азербайджана «Формулы 1» состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.
В рамках Гран-при были проведены и соревнования «Формулы 2». Победителем Гран-при Азербайджана стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.
Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.