В Баку закроется вход на территорию бульвара

БАКУ /Trend/ - В связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет 26-28 апреля в Баку, с 24 апреля закроется вход на территорию Бакинского приморского бульвара.

Об этом на сегодняшнем мероприятии сказала Trend завотделом маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

Она отметила, что с 25 апреля на территорию бульвара смогут проходить только лица, имеющие билеты на Формулу 1.

По ее словам, с 25 апреля на бульваре начнутся развлекательные программы.

«Вход на территорию бульвара откроется 29 апреля», - отметила Арпадараи.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет в Баку пройдет 26-28 апреля этого года.