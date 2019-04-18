В Баку закроется вход на территорию бульвара

18 апреля 2019 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет 26-28 апреля в Баку, с 24 апреля закроется вход на территорию Бакинского приморского бульвара.

Об этом на сегодняшнем мероприятии сказала Trend завотделом маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

Она отметила, что с 25 апреля на территорию бульвара смогут проходить только лица, имеющие билеты на Формулу 1.

По ее словам, с 25 апреля на бульваре начнутся развлекательные программы.

«Вход на территорию бульвара откроется 29 апреля», - отметила Арпадараи.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет в Баку пройдет 26-28 апреля этого года.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок «Формулы 1» еще на три года

Последняя гонка Гран-при Азербайджана «Формулы 1» состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

В рамках Гран-при были проведены и соревнования «Формулы 2». Победителем Гран-при Азербайджана стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Старт и финиш - площадь "Азадлыг".

Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Продажи билетов на Гран при Азербайджана Формулы 1 из года в год растут (ВИДЕО)
Общество 15 апреля 13:29
Нигяр Арпадараи: Из года в год расходы на организацию Гран-при Азербайджана Формулы 1 уменьшаются, а доходы растут (Эксклюзив)
Общество 18 февраля 13:51
Baku City Circuit о подготовке к Гран-при Формулы 1
Общество 3 декабря 2018 16:51
Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1
Общество 16 октября 2018 15:51
Baku City Circuit о предстоящих гонках Формула 1 в Баку
Общество 13 сентября 2018 14:41
Состоятся переговоры о дате очередного Гран При Азербайджана Формула 1 – Нигяр Арпадараи
Общество 11 мая 2018 15:22
Лента новостей
Азербайджанский производитель соков временно приостановил поставки в Эстонию
Бизнес 19:51
"КТК-Казахстан" объявляет тендер на поставку трансформаторов
Тендеры 19:48
Казахстан увеличивает запасы золота для снижения зависимости от доллара США
Финансы 19:48
В Азербайджане откроют еще одну "горячую линию" для детей (ФОТО)
Общество 19:40
Культура талышского народа (ФОТО)
Культура 19:38
Азербайджан представлен на международном фестивале в Кайсери (ФОТО)
Культура 18:53
В Баку завершается подготовка к гонкам Формулы 1
Общество 18:48
Образ и поэзия Насими в творчестве азербайджанских композиторов (ФОТО)
Культура 18:30
SOCAR AQS завершила буровые работы на одной из скважин в Бангладеш
Энергетика 18:10