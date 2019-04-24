У покусанного собакой четырехлетнего Гусейна нет признаков бешенства - врач

24 апреля 2019 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У четырехлетнего Гусейна Мамишева, покусанного бродячей собакой, нет признаков бешенства, сообщает Trend со ссылкой на ассистента кафедры челюстно-лицевой хирургии учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета Махаббата Джафарова, работающего в Центра клинической медицины.

По его словам, состояние мальчика нормальное, делается все необходимое для скорейшего его выздоровления. “Была серьезная рана на лице. Проведена операция и участок восстановлен. Через некоторое время лечение Гусейна продолжат в Детской больнице инфекционных заболеваний. Решение о продолжении лечения в течение трех или шести месяцев примут инфекционисты”, - сказал Джафаров.

Он добавил, что инъекции сыворотки против бешенства продолжаются. "Должно пройти 40 дней - “критический” период для таких случаев. Все это время ребенку будут вводить сыворотку. Обязательно нужно продолжать лечение по определенной схеме”, - сказал он.

Врач также сказал, что планируется отпустить ребенка домой на выходные.

Напомним, что Гусейн Мамишев, играя во дворе своего дома в поселке Сулутепе, подвергся нападению бродячей собаки, которая сильно покусала его в области щеки.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
С сегодняшнего дня вход на территорию Бакинского приморского бульвара закрывается на 5 дней
Общество 10:07
В одном из районов Баку будут перебои в подаче воды
Общество 10:07
УЕФА приветствовал изменения в визовой анкете Азербайджана
Общество 07:08
Государство продолжает отстраивать в регионах Азербайджана жилые дома, пострадавшие от землетрясения
Общество 04:52
Стали известны новые подробности по уголовному делу экс-депутата Гусейна Абдуллаева
Общество 23 апреля 22:16
В Азербайджане восстанавливают нарушенное пенсионное право сотен граждан
Общество 23 апреля 22:12
Лента новостей
Число задержанных на Шри-Ланке в связи с терактами превысило 60
В мире 10:32
Турция и Азербайджан создадут совместное предприятие для производства ж/д вагонов – министр
Бизнес 10:29
Турецкая энергетическая компания выставлена на продажу
Бизнес 10:24
Азербайджан сократил экспорт газа в Иран
Энергетика 10:21
Гражданин России пытался незаконно провезти в Азербайджан крупную партию валюты (ФОТО)
Происшествия 10:18
Турецкий министр о важности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Экономика 10:15
Зарплаты в Нахчыванской АР выросли
Бизнес 10:11
Китай намерен отправить человека на Луну в ближайшие десять лет
В мире 10:11
С сегодняшнего дня вход на территорию Бакинского приморского бульвара закрывается на 5 дней
Общество 10:07