В Баку открылся новый автобусный маршрут

23 апреля 2019 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Благодаря оперативным мерам, совместно проведенными Бакинским транспортным агентством (БТА) и Операционной компанией Бакинского городского кольца, устранены проблемы, возникшие в использовании общественного транспорта жителями, проживающими в южном направлении столицы, в том числе, территориях Локбатан, Бибиэйбат, Баилово и 20-го участка, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

В этих целях открыт временный автобусный маршрут 5А, действующий по схеме Локбатан - Фуникулер.

Кроме того, для беспрепятственной работы автобусов, курсирующих по маршруту 5А, частично устранено ограничение, примененное в движении транспортных средств на проспекте Микаила Усейнова. Движение в этой части открыто для автобусов регулярных маршрутов.

Стоимость проезда в автобусах 5А составляет 0,30 маната, и они будут обслуживать пассажиров до полного устранения ограничений движения на дорогах.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку изменится схема движения 17 автобусных маршрутов (ФОТО)
Общество 17 апреля 13:54
На двух дорожных развязках в Баку меняются направления движения (ФОТО)
Общество 16 апреля 09:18
На перекрестках Баку продолжается нанесение «желтой» сетки (ФОТО)
Общество 12 апреля 11:08
Ограничивается автодвижение в центре Баку
Общество 11 апреля 13:29
Где в Баку будут созданы велосипедные дорожки - КАРТА
Общество 10 апреля 12:20
В Баку ведутся работы по улучшению дорожно-транспортной ситуации (ФОТО)
Общество 10 апреля 11:13
Лента новостей
Премьер Шри-Ланки рассказал о задержанных после серии терактов
В мире 17:52
Германия поддерживает усилия МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - посол
Нагорно-карабахский конфликт 17:51
Баку посетит уполномоченный МИД Германии по Южному Кавказу
Политика 17:41
Министр нефти Ирана заявил, что США совершили ошибку, политизируя нефть
В мире 17:37
Избраны новые члены Вещательного совета Общественного телевидения Азербайджана
Общество 17:36
Около 34 тыс. человек покинули свое жилье из-за боев близ Триполи
В мире 17:34
Азербайджан продолжает наращивать транспортировку газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум
Энергетика 17:31
Гран-при Азербайджана Формулы 1 полностью обеспечен телекоммуникационными услугами
ИКТ 17:29
Боевики РПК совершили нападение на воинскую часть в Турции – есть раненные
Турция 17:28