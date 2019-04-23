В Баку открылся новый автобусный маршрут

БАКУ /Trend/ - Благодаря оперативным мерам, совместно проведенными Бакинским транспортным агентством (БТА) и Операционной компанией Бакинского городского кольца, устранены проблемы, возникшие в использовании общественного транспорта жителями, проживающими в южном направлении столицы, в том числе, территориях Локбатан, Бибиэйбат, Баилово и 20-го участка, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

В этих целях открыт временный автобусный маршрут 5А, действующий по схеме Локбатан - Фуникулер.

Кроме того, для беспрепятственной работы автобусов, курсирующих по маршруту 5А, частично устранено ограничение, примененное в движении транспортных средств на проспекте Микаила Усейнова. Движение в этой части открыто для автобусов регулярных маршрутов.

Стоимость проезда в автобусах 5А составляет 0,30 маната, и они будут обслуживать пассажиров до полного устранения ограничений движения на дорогах.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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