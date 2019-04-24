С сегодняшнего дня вход на территорию Бакинского приморского бульвара закрывается на 5 дней

24 апреля 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с началом Гран При Азербайджана Формула 1 с сегодняшнего дня вход на территорию Бакинского приморского бульвара закрыт, начиная от Площади «Азнефть» до Бакинского морского вокзала.

Об этом в среду сказала Trend завотделом маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

Завотделом отметила, что с 25 апреля на территорию бульвара смогут проходить только лица, имеющие билеты на Формулу 1.

По словам Арпадараи, с 25 апреля на бульваре начнутся развлекательные программы.

«Вход на территорию бульвара откроется 29 апреля», - отметила Арпадараи.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формула 1 состоится в Баку 26-28 апреля текущего года. Гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формула 1 еще на три года

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана «Формулы 1» состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека 13 метров, самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

Наибольшее число зрителей, посещающих Азербайджан для просмотра гонок Гран При, прибывает из России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАЭ и Финляндии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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