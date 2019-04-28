Яркие моменты соревнований Формулы 1 в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку завершился Гран-при Азербайджана Формулы 1, сообщает Trend.

Первое место занял пилот команды Mercedes Валттери Боттас, второе место занял товарищ Боттаса по команде Льюис Хэмилтон, третьим стал Себастьян Феттель (Ferrari).

В целом, в соревнованиях приняли участие 10 команд, которые были представлены двумя пилотами. Финишную линию после 51 круга прошли 16 пилотов.

Отметим, что для того, чтобы понаблюдать за соревнованиями в Азербайджан приехали в основном туристы из России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАЭ и Финляндии.

Trend представляет фотографии фанатов Формулы 1 - жителей Баку, а также гостей столицы.

ФОТО: Заур Мустафаев

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