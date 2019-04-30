В Азербайджане дан стар новому проекту по борьбе с гемофилией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство проявляет большую заботу о больных гемофилией, не только обеспечивая их бесплатными лекарственными средствами, но и поддерживая здоровый образ жизни и повышение качества жизни,что было освещено в мероприятии, посвященном Всемирному дню гемофилии, которое состоялось 17 апреля - в день запуска проекта ”Changing Haemophilia®" по инициативе и организации компании Novo Nordisk.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию, в мероприятии приняли участие депутаты парламента, представители министерства здравоохранения и других государственных структур, сотрудники Центра гемофилии и работники здравоохранения, Республиканская ассоциация больных гемофилией и больные гемофилией.

Глава представительства компании Novo Nordisk в Азербайджане Араш Носрати Херави в своем выступлении рассказал о проектах, реализуемых компанией по борьбе с гемофилией. Он отметил, что в результате клинических и новаторских исследований, проведенных компанией Novo Nordisk, были разработаны препараты нового поколения для лечения гемофилии. В результате сотрудничества с министерством здравоохранения эти препараты стали доступными для использования пациентами.

"Лекарственное обеспечение - это не единственная необходимость этих пациентов. Мы надеемся, что проект "Changing Hаemophilia®" будет платформой для сотрудничества всех соответствующих местных и международных структур”, - сказал Араш Носрати Херави.

Создание нового Центра гемофилии в Нахчыване и создание новых центров физиотерапии в Баку, Ширване и Нахчыване - все это проекты, осуществляемые при поддержке Фонда гемофилии "Novo Nordisk" - независимой организации компании Novo Nordisk, созданной с целью оказания помощи пациентам с гемофилией и улучшения услуг по физиотерапии.

"В настоящее время министерство здравоохранения считает приоритетом не только лечение больных с гемофилией, но и нацелено на улучшение диагностики, контроля за здоровьем суставов и обеспечение доступности новых видов лечения в будущем”, - сказал главный советник отдела Организации медицинской помощи министерства здравоохранения Азербайджана Анар Исрафилов в ответ на заданный вопрос.

Директор Республиканского научно-практического центра гемофилии Эльмира Гадимова поблагодарила министерство здравоохранения за поставку в страну современных лекарственных препаратов и рассказала о результатах лечения больных с гемофилией этими препаратами.

В конце мероприятия, после панельной дискуссии с участием органов здравоохранения, депутатов и специалистов по гемофилии, были разработаны определенные планы для лучшего контроля над гемофилией, и все стороны пришли к соглашению о предоставлении отчета о результатах на предстоящем мероприятии в следующем году.

Датская компания Novo Nordisk, имеющая более чем 95-летнюю историю, является мировым лидером в разработке и производстве лекарств для лечения сахарного диабета и гемофилии. Штаб-квартира компании находится в Дании. В 80 филиалах организации по всему миру работают более 43 тысяч сотрудников. В Азербайджане она функционирует уже более 19 лет.

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