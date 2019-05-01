В Азербайджане изменен порядок госрегистрации актов гражданского состояния

1 мая 2019 09:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменение в «Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния», сообщает в среду Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов

Согласно решению, в случае смерти застрахованного по государственному социальному страхованию городские (районные) отделы регистрации минюста, консульское управление и представительство исполнительной власти в течение одного месяца со дня констатации смерти должны отправить в министерство труда и социальной защиты населения и министерство по налогам информацию, а именно - фамилию, имя, отчество скончавшегося, год, месяц, день его рождения, пол, адрес постоянной прописки, серию, номер, дату и название органа, выдавшего документ, подтверждающий его личность.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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