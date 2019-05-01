Повышены командировочные расходы президента и вице-президентов АН Азербайджана

1 мая 2019 10:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Однодневная норма командировочных расходов во время поездок в зарубежные страны для президента АН Азербайджана увеличена на 50 процентов, для вице-президентов – на 30 процентов, сообщает в среду Trend.

В связи с этим Кабмин внес дополнения в «Надбавки к однодневной норме командировочных расходов в связи с командировками в зарубежные страны и категории руководящих работников, к которым применяются эти надбавки».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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