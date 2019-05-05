В Баку временно ограничено автодвижение на этих дорогах

5 мая 2019 10:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением Бакинского марафона 2019 в воскресенье движение автотранспортных средств в столице Азербайджана местами будет ограничено, сообщает Trend.

Движение транспортных средств будет ограничено на маршруте Бакинского марафона. Марафон стартует на Площади флага и участники проследуют вдоль Приморского национального парка по маршруту: проспект Нефтяников, ул. Юсифа Сафарова, через 10-й заводской "круг" и тоннель до Центра Гейдара Алиева, потом в обратном направлении - до Бакинского Олимпийского стадиона.

Для обеспечения безопасности участников марафона будут изменены направления автомобильного движения с 10:00 до 15:00 по местному времени.

Движение автобусов, двигающихся по регулярным маршрутным линиям 1, 2, 4, 13, 21, 30, 32, 36, 38, 46, 49, 60, 62, 175, 184, H1 (Аэропорт - станция метро "28 мая"), будут организованы по альтернативным улицам.

Напомним, что сегодня при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева стартует «Бакинский марафон-2019».

«Бакинский марафон-2019» нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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