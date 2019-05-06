В Азербайджане обнародована дата очередного приемного экзамена в вузы

6 мая 2019 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Абитуриенты, которые будут участвовать 12 мая в приемном экзамене по I и IV группам специальностей, могут распечатать пропускной лист на экзамен на интернет-странице http://eservices.dim.gov.az/brxvbak/, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Напомним, что для участия в экзамене абитуриент должен иметь при себе оригинал документа, подтверждающего его личность, и пропускной экзаменационный лист.

В случае отсутствия одного из документов или несоответствия между ними абитуриент на экзамен допущен не будет.

Абитуриенты, не имеющие фотографии в удостоверении личности, вместе с другими документами должны представить выданную школой справку с фотографией (3x4), заверенную печатью

(Текст: Кямаля Сеидова)

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