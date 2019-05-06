Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти присоединятся к идее экологического волонтёрства

6 мая 2019 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между студентами Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) и представителями министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. Во время встречи обсуждались вопросы касательно экологии, защиты окружающей среды, экологического волонтёрства и сотрудничества со студентами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на вуз.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствуя студентов и представителей министерства, отметил, что экологические вопросы постоянно находятся под пристальным вниманием в БВШН, в этой связи в высшей школе систематически проводятся просветительские мероприятия.

Одновременно затрагивая вопрос о всеобщей стратегии запрета на пластиковые изделия ректор сказал, что пластические изделия приводят к экологическому дисбалансу. Говоря о загрязнении окружающей среды нефтегазовой и химической отраслями, Эльмар Гасымов в частности подчеркнул, что будущие инженеры должны внимательно относиться к экологическим проблемам, к вопросам охраны природы и окружающей среды.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Новруз Гулиев остановился на работах проводимых министерством в этой области. Он заявил, что одним из основных вопросов на повестке дня министерства является идея экологического волонтёрства, поэтому министерство планирует проведение встреч со студентами различных университетов. По его словам, студенты являются юной и ведущей силой, в этом отношении их роль нельзя отрицать.

Новруз Гулиев отметил, что в связи с мероприятиями, посвященными экологическому волонтёрству будут организованы туры на различные государственные заповедники, леса, будут проведены работы по очистки озеленений и окружающей среды от мусора.

Он заявил, что хотел бы видеть во всех этих мероприятиях студентов вузов в особенности студентов БВШН. В завершении заместитель министра призвал студентов к сотрудничеству.

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