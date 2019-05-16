Церемония открытия Чемпионата Европы в Баку была красивой и зрелищной – израильская гимнастка

16 мая 2019 20:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очень понравилась церемония открытия 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку, сказала Trend в четверг израильская гимнастка Мишель Михаилц.

«Я в третий раз приезжаю в Баку, очень люблю здесь бывать. В Баку всегда прекрасная организация – большой и удобный зал, много ковров. Для нас созданы все условия, все очень удобно», - сказала израильская спортсменка.

Гимнастка отметила, что ей очень понравилась церемония открытия: «Было очень красиво и зрелищно».

Комментируя выступление команды, в составе которой она выступает в групповых упражнениях на Чемпионате, гимнастка подчеркнула, что были допущены ошибки.

«Во время выступления была потеря предмета. Конечно, это не хорошо. В субботу мы выступаем в упражнениях с пятью лентами, надеюсь, что покажем хороший результат», - добавила она.

В Национальной арене гимнастики в Баку с 16 по 19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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