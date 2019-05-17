В Азербайджане внесены изменения в порядок взимания визовой пошлины для иностранцев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пошлина, удерживаемая для оформления многоразовой въездной визы иностранным гражданам, будет применена в соответствии с новым порядком, сообщает в пятницу Trend.

Вопрос об этом отражен в поправке, предлагаемой в закон «О государственной пошлине», обсуждаемой на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно новому пункту, предлагаемому к первой статье закона (освобождение от выплаты государственной пошлины для консульских операций, осуществляемых в Азербайджана или в дипломатических представительствах Азербайджана в зарубежных странах, и особенности выплаты государственной пошлины), в случае, если сумма пошлины, удерживаемой за оформление многоразовых въездных виз у граждан Азербайджана соответствующими органами зарубежных стран, будет отличаться от суммы, установленной за аналогичные действия, то решением соответствующего органа исполнительной власти уровень госпошлины будет применяться на уровне пошлины, применяемой к гражданам Азербайджана в этих странах.

Отметим, что госпошлина для оформления многоразовых въездных виз установлена в сумме 350 долларов США.

По Миграционному кодексу, въезд-выезд на основании въездной визы установлен до двух лет (электронная многоразовая виза, выдаваемая системой "ASAN Viza" – до 90 дней).

Было отмечено, что сумма пошлины, удерживаемая за оформление многоразовой въездной визы у граждан Азербайджана соответствующими органами зарубежных стран, может быть меньше или больше от установленной суммы в 350 долларов США.

Согласно предлагаемой поправке в закон, в случае такой разницы сумма пошлины, удерживаемой за оформление многоразовой въездной визы, будет установлена на уровне пошлины, применяемой в этих странах к гражданам Азербайджана.

После голосования поправка была принята.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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