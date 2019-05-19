В Азербайджане прошел приемный экзамен в вузы по II и III группам специальностей

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в воскресенье провел приемный экзамен для поступающих по второй и третьей группам специальностей вузов Азербайджана на 2019-2020 учебный год, сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамен прошел в 11 городах республики – Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Сотрудники ГЭЦ, эксперты в прямом эфире на странице ГЭЦ в Facebook и Youtube канале подробно разъяснили правильные ответы экзаменов.

С 20 мая в Центре начнется обработка экзаменационных протоколов, листов и карт с ответами.

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