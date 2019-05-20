Для зрителей финального матча Лиги Европы УЕФА увеличено число автобусов по маршруту Баку-Тбилиси

20 мая 2019 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По маршруту Баку-Тбилиси-Баку будут запущены дополнительные автобусы, потому что многие зрители финального матча Лиги Европы УЕФА между английскими командами «Арсенал» и «Челси» приедут из Грузии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на главу пресс-службы Государственной службы автотранспорта Нуриду Аллахъярову.

По ее словам, учитывая большой интерес к этому матчу, который состоится 29 мая, в Баку ожидается приезд многочисленных иностранных болельщиков.

«Многие из них приедут в Баку через Грузию, поэтому Госслужба дала поручения соответствующим перевозчикам маршрута Баку-Тбилиси-Баку увеличить число автобусов, которые будут запущены по этому маршруту 27-31 мая», - подчеркнула она.

Пресс-секретарь госслужбы также добавила, что 27-31 мая в городах Губа, Гусар, Шамахы, Исмаиллы, Габала, Шеки, Загатала, Гах на линии дополнительно будут пущены 100 автобусов.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Игра начнется в 23:00.

Бакинский олимпийский стадион вмещает 68 тысяч зрителей.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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