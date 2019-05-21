Инновационное и оперативное обслуживание студентов UNEC: Система единого окна (ФОТО)

БАКУ/Trend/:В UNEC для студентов будет применена услуга «Единое окно», сообщает Trend со ссылкой на университет.

Целью проекта является предоставление возможности студентам, обратившимся в единый центр, получения справки об обучении, транскриптов и других документов.

Студенты для подготовки нужной им справки об обучении могут из личного электронного кабинета обратиться в систему 24 часа в сутки. Затем готовый документ в электронной форме отправляется в личный кабинет студента. «Единое окно», начатое как пилотный проект с апреля месяца, впервые было применено на факультете финансов и бухгалтерии. В течение месяца было рассмотрено около 400 обращений студентов факультета, которые были оперативно рассмотрены удовлетворены.

На презентации системы «Единое окно» с участием ректора UNEC, профессора Адалата Мурадова и руководителей соответствующих структур было отмечено успешное применение проекта. Система, разработанная на основе опыта ведущих университетов мира, с нового учебного года будет применяться на всех факультетах UNEC.

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