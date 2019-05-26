В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата Европы в составах трио, групп и программе аэро-данс (ФОТО)

26 мая 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в составах трио, групп, а также в программе аэро-данс среди юниоров, сообщает Trend.

Среди трио - первое место заняли представители России (вторая команда), на втором месте трио из Румынии, на третьем месте расположились представители России (первая команда).

Награды победителям и призерам вручили президент Европейского гимнастического союза (UEG) Фарид Гаибов, член Технического комитета по аэробной гимнастике Владислав Оскнер, тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике Джамиля Исмаилова.

Среди групп первое место заняли представители России, на втором месте представители Италии, на третьем - группа, представляющая Венгрию.

Награды победителям и призерам вручили член исполкома Европейского гимнастического союза (UEG) Андрей Родионенко, член Технического комитета по аэробной гимнастике UEG Лефки Ферентиноу, член Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Рафиг Бейбутов.

В программе аэро-данс первое место заняли гимнасты из России, на втором - представители Румынии, на третьем представители Венгрии.

Награды победителям и призерам вручили вице-президент Европейского гимнастического союза (UEG) Мишель Бутар, член Технического комитета по аэробной гимнастике UEG Алина Драган, директор соревнований Наталья Буланова.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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